Вторушина Галина Сергеевна
6.0
0

Вторушина Галина Сергеевна

Акушер, Фельдшер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Тобольское медицинское училище им. Солдатова, 1968 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Управление сестринской деятельностью, Владивостокский базовый медицинский колледж, 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Акушер
По запросу
Фельдшер
По запросу
