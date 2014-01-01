Врачи
Вшивкова Людмила Викторовна
6.6
2
Вшивкова Людмила Викторовна
Педиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва
Запись по телефону
