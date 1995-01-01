  1. Главная
Войтенко Елена Анатольевна
6.6
2

Войтенко Елена Анатольевна

Терапевт
Стаж 28 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, «Лечебное дело», 1995 г. окончания
  • Интернатура – Хасанское УРГ, «Терапия», 1995 г.
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, ОУ «Профпатология у рабочих предприятий основных отраслей промышленности», 2015 г.
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, «Терапия», 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-терапевт КГБУЗ "Госпиталь ветеранов войн"
  • Врач-терапевт, Медицинский Центр "ДиаМед"
Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
Владивосток, ул. Гамарника, 21
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
2 отзыва

