Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Войтенко Елена Анатольевна
6.6
2
Войтенко Елена Анатольевна
Терапевт
Стаж 28 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, «Лечебное дело», 1995 г. окончания
Интернатура – Хасанское УРГ, «Терапия», 1995 г.
Курсы повышения квалификации
ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, ОУ «Профпатология у рабочих предприятий основных отраслей промышленности», 2015 г.
ГБОУ ВПО ТГМУ, «Терапия», 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-терапевт КГБУЗ "Госпиталь ветеранов войн"
Врач-терапевт, Медицинский Центр "ДиаМед"
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
Владивосток, ул. Гамарника, 21
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пехота
Наталья Викторовна
Кардиолог
,
Терапевт
,
Врач функциональной диагностики
7.7
8
Записаться
Кузина
Елена Юрьевна
Терапевт
,
Зав. отделением
6.6
2
Записаться
Галянт
Любовь Викторовна
Ревматолог
,
Терапевт
6.8
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...