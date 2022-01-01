Войдилов Николай Евгеньевич
Стаж 5 лет
Направления работы:
Диагностика офтальмологических заболеваний;
Оптическая когерентная томография;
УЗИ глазного яблока;
Лазерное лечение сетчатки.
Адреса и стоимость приёма
ул. Светланская, 123
Первичный приём взрослых
Хирург-офтальмолог
По запросу
Окулист (офтальмолог)
По запросу
