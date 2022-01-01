  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Войдилов Николай Евгеньевич
Войдилов Николай Евгеньевич
6.0
0

Войдилов Николай Евгеньевич

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 5 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет (окончание — 2017 г.)
Курсы повышения квалификации
  • 2022 г. — Повышение квалификации по программе «офтальмология»
  • 2022 г. — Сертификат специалиста по направлению » офтальмология »
  • 2023 г. — Удостоверение специалиста о повышение квалификации Медицинской академии г. Самара по программе «Окт и Окт-ангиография»
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Новое зрение
ул. Светланская, 123
Первичный приём взрослых
Хирург-офтальмолог
По запросу
Окулист (офтальмолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи