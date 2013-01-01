  1. Главная
Вотяков Юрий Трофимович
6.0
0

Вотяков Юрий Трофимович

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВМУ, Зубной врач, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

