Вотяков Юрий Трофимович
6.0
0
Вотяков Юрий Трофимович
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВМУ, Зубной врач, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
