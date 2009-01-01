Врачи
Вострикова Мария Сергеевна
6.0
0
Вострикова Мария Сергеевна
Нефролог
Стаж 14 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-нефролог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Нефролог
По запросу
