Воротынцева Ирина Викторовна
6.3
1

Воротынцева Ирина Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Морозова, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв

