Воротникова Наталья Ивановна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 31 год
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1989-1994 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Клиническая лабораторная диагностика", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
  • Член Российской ассоциации цитологов
Опыт работы
  • Врач КЛД, поликлиника ДВОМЦ, 1994-1997 гг.
  • Врач КЛД, ТАФИ-Диагностика, 1997-1997 гг.
  • Врач КЛД, ПКДЦ, 1999-2013 гг.
