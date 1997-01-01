Врачи
Воротникова Наталья Ивановна
Воротникова Наталья Ивановна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 31 год
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1989-1994 гг.
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Клиническая лабораторная диагностика", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Член Российской ассоциации цитологов
Опыт работы
Врач КЛД, поликлиника ДВОМЦ, 1994-1997 гг.
Врач КЛД, ТАФИ-Диагностика, 1997-1997 гг.
Врач КЛД, ПКДЦ, 1999-2013 гг.
Врач КЛД, ТАФИ-Диагностика, с 2013 г. по настоящее время
Еще 1
Адреса и стоимость приёма
ТАФИ-Диагностика
ул. Садовая, 25Б
Запись по телефону
