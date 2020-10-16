  1. Главная
Воронова Наталья Валерьевна
10
31

Воронова Наталья Валерьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 23 года
Образование

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат повышения квалификации по косметологии 16 октября 2020 номер 39432
  • Сертификат повышения квалификации дерматовенерология 11 апреля 2016 номер 10009
  • Удостоверение косметологии 16.10.2020 номер 100340
Адреса и стоимость приёма
Посольство красоты
ул. Абрекская, 6
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
