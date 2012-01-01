  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Воронова Наталия Романовна
Воронова Наталия Романовна
9.3
11

Воронова Наталия Романовна

Травматолог-ортопед, Врач ЛФК
Стаж 12 лет
Принимает детей
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Педиатрический факультет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Травматология и ортопедия. Общее усовершенствование", 2015 г.
  • ПК "Современные вопросы травматологии и ортопедии", 2020 г.
  • Сколиоз. Современные методы лечения. Основы ортезирования корсетом Шено, Институт Альбрехта, СПб, 2021 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
4500 р
Врач ЛФК
4500 р
11 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи