Воронова Наталия Романовна
9.3
11
Воронова Наталия Романовна
Травматолог-ортопед
,
Врач ЛФК
Стаж 12 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Педиатрический факультет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Травматология и ортопедия. Общее усовершенствование", 2015 г.
ПК "Современные вопросы травматологии и ортопедии", 2020 г.
Сколиоз. Современные методы лечения. Основы ортезирования корсетом Шено, Институт Альбрехта, СПб, 2021 г.
Основы физической реабилитации. Нижний квадрант, 2022г.
Организация здравоохранения и общественного здоровья. МАЭО, 2022г.
Подиатрия и ортезирование стоп по системе ФормТотикс, Лига подиатрии 2022г.
Суставные мобизилации. Нижний квадрант, 2023г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
4500 р
Врач ЛФК
4500 р
