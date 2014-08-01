  1. Главная
Воронова Анастасия Владимировна
7.5
5

Воронова Анастасия Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
  • 2013 г. – ТГМУ по специальности «Педиатрия»
  • 2014 г. – Интернатура по специальности «Акушерство и гинекология»
Курсы повышения квалификации
  • Акушерство и гинекология от 01.08.2014 № 31357 до 31.07.2019
  • 2017г. – Актуальные вопросы поликлинической эндокринологии, г. Хабаровск
  • 2017г. – ПК «Патология шейки матки с основами кольпоскопии», г. Владивосток
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 3
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Асклепий
ул. Светланская, 113
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
5 отзывов

