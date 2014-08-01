Воронова Анастасия Владимировна

Акушерство и гинекология от 01.08.2014 № 31357 до 31.07.2019

2017г. – Актуальные вопросы поликлинической эндокринологии, г. Хабаровск

2017г. – ПК «Патология шейки матки с основами кольпоскопии», г. Владивосток