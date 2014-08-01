Воронова Анастасия Владимировна
Стаж 10 лет
Направления работы:
Диагностика и лечение патологии шейки матки, проведение кольпоскопии;
Диагностика и лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, ИППП;
Опыт в оперативной гинекологии;
Выполнение гинекологических манипуляций: гистероскопия, пайпель-биопсия, вакуум-аспирация полости матки;
Подбор индивидуальных методов контрацепции;
Установка и удаление внутриматочной спирали;
Ведение пациентов в пременопаузальном периоде;
