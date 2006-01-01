Врачи
Воронов Евгений Вячеславович
Воронов Евгений Вячеславович
Анестезиолог-альголог
Информация о враче
Образование
2006 г. - Саратовский военно-медицинский институт, специализация "Лечебное дело", диплом: ВСБ 0942354
2012 г. - Институт повышения квалификации федерального медико-биологического агентства, специальность: "Анестезиология и реаниматология", удостоверение №14
2020 г. ГБУ г. Москва, Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова, сертификат специалиста: №0677241983665 по специальности: "Анестезиология-реаниматология"
Адреса и стоимость приёма
Клиника лечения боли
ул. Авроровская, 5
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-альголог
