Воронов Евгений Вячеславович
Воронов Евгений Вячеславович

Анестезиолог-альголог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • 2006 г. - Саратовский военно-медицинский институт, специализация "Лечебное дело", диплом: ВСБ 0942354
  • 2012 г. - Институт повышения квалификации федерального медико-биологического агентства, специальность: "Анестезиология и реаниматология", удостоверение №14
  • 2020 г. ГБУ г. Москва, Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова, сертификат специалиста: №0677241983665 по специальности: "Анестезиология-реаниматология"
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Клиника лечения боли
ул. Авроровская, 5
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-альголог
По запросу
