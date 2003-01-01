  1. Главная
Воронкова Анна Леонидовна
8.7
9

Воронкова Анна Леонидовна

Стоматолог
Стаж 19 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматолог, Детская городская стоматология, 2003-2004 гг.
  • Детский стоматолог, George Dental Group, с 2004 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
George Group
ул. Светланская, 157
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
