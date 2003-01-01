Врачи
Воронкова Анна Леонидовна
Воронкова Анна Леонидовна
Стоматолог
Стаж 19 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Стоматолог, Детская городская стоматология, 2003-2004 гг.
Детский стоматолог, George Dental Group, с 2004 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
George Group
ул. Светланская, 157
Консультация детей
Стоматолог
9 отзывов
