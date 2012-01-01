  1. Главная
Воронина Валентина Георгиевна
Воронина Валентина Георгиевна

Генетик
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1971 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Генетика", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Генетик
По запросу
