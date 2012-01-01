Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Воронина Валентина Георгиевна
6.0
0
Воронина Валентина Георгиевна
Генетик
Стаж не указан / Врач высшей категории
Кандидат биологических наук
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1971 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Генетика", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Генетик
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пронина
Елена Николаевна
Генетик
8.0
7
Записаться
Воронин
Сергей Владимирович
Генетик
,
Зав. центром
6.0
0
Записаться
Бруенок
Елена Валерьевна
Генетик
,
Лаборант
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...