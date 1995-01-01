Воронин Сергей Владимирович
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Автор более 90 научных работ, методических пособий, информационных писем, актов внедрения. Повышал свой профессиональный уровень, как во Владивостоке, так и в Москве, Томске и т. д. Принял участие в разработке Приказа ДЗ АПК по ранней диагностике адреногенитального синдрома, муковисцидоза, галактоземии у детей в Приморском крае, подготовил методические материалы для врачей, среднего медперсонала и родителей.
