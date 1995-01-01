  1. Главная
Воронин Сергей Владимирович

Генетик, Зав. центром
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт с отличием по специальности «лечебное дело», 1995 г. окончания
  • Клиническая ординатура на кафедре акушерства и гинекологии, ВГМУ, 1995 - 1997 гг.
  • Очная аспирантура на кафедре социальной медицины, экономики, управления и организации здравоохранения, 1997 - 2000 гг.
Опыт работы
  • Медико-генетическая консультация Приморского краевого клинического центра охраны материнства и детства (ныне ККЦ СВМП), сначала заведующим консультативным отделением с пренатальной диагностикой, а с 2003 года — заведующим краевой медико-генетической консультацией ККЦ СВМП (материнства и детства)
  • Координатор одного из основных направлений приоритетного национального проекта «Здоровье» в Приморском крае по разделу «обследование новорожденных детей на галактоземию, адреногенитальный синдром и муковисцидоз», с 2005 г.
