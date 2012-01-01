Врачи
Вороневская Татьяна Юрьевна
Вороневская Татьяна Юрьевна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, специализация «Врач КДЛ»
Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации по цитологии, РМАПО, г.Москва, 2012 г.
Научно-практический семинар по теме «Проточная цитометрия», г. Санкт-Петербург, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
