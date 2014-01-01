  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Воронцова Ирина Владимировна
Воронцова Ирина Владимировна
8.1
7

Воронцова Ирина Владимировна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Стоматологический факультет, 2013 г. окончания
  • Интернатура, Московский государственный медико-стоматологический университет, 2014 г.
  • Первичная переподготовка по специальности "Стоматология терапевтическая", Московский государственный медико-стоматологический университет, 2014 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Обучающий курс по теме "Повышение качества лечения заболеваний пародонта с использованием современных технологий", Swiss dental academy, г.Москва, 2015 г.
  • Обучение по системе Icon- лечение кариеса без препарирования, лектор Герасимова Элла Валерьевна , г.Москва, 2014 г.
  • Обучающие курсы по системам отбеливания Zoom и Beyond, г.Москва, 2015 г.
Еще 6
Участие в ассоциациях
  • участник симпозиума "Современные научно-.обоснованные методики эндодонтического и пародонтологического лечения", москва, 2015
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Адонис
ул. Ладыгина, 5
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
7 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи