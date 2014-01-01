Врачи
Воронцова Ирина Владимировна
8.1
7
Воронцова Ирина Владимировна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
ТГМУ, Стоматологический факультет, 2013 г. окончания
Интернатура, Московский государственный медико-стоматологический университет, 2014 г.
Первичная переподготовка по специальности "Стоматология терапевтическая", Московский государственный медико-стоматологический университет, 2014 г.
Первичная переподготовка по специальности "Стоматология хирургическая", ФГБУ "Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова", 2015 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Обучающий курс по теме "Повышение качества лечения заболеваний пародонта с использованием современных технологий", Swiss dental academy, г.Москва, 2015 г.
Обучение по системе Icon- лечение кариеса без препарирования, лектор Герасимова Элла Валерьевна , г.Москва, 2014 г.
Обучающие курсы по системам отбеливания Zoom и Beyond, г.Москва, 2015 г.
Прохождения мастер-классов по реставрации фронтальной и жевательной группы зубов у Мендоса Елены Юрьевны, г. Москва, 2014, 2015 гг.
Научно-практический семинар "Вектор-терапия в пародонтологии" у д.м.н., проф. И.М.Рабиновича, г. Москва, 2015 г.
Мастер-класс по теме "Лазерная стоматология", г. Москва, 2014 г.
Лекционные курсы по темам "Имплантация на имплантатах Xive и Биматериалы в имплантологии", г. Москва, 2015 г.
Семинар "Повторное эндодонтическое лечение", лектор Болячин А.В, г. Москва, 2015 г.
Семинар "Эстетика мягких тканей - планирование и реализация", лектор Смолякова А., г.Владивосток, 2016 г.
Еще 6
Участие в ассоциациях
участник симпозиума "Современные научно-.обоснованные методики эндодонтического и пародонтологического лечения", москва, 2015
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Адонис
ул. Ладыгина, 5
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
7 отзывов
