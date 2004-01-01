Врачи
Воронцова Анастасия Александровна
6.3
1
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, лечебный факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв
