Воробьева Наталья Владимировна
6.0
0

Воробьева Наталья Владимировна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • 1990г - Владивостокский Государственный медицинский институт
  • 1993г - Интернатура по специальности "Педиатрия" на базе Владивостокского Государственного медицинского института
  • 2004г - Ординатура по специальности "Физиотерапия" на базе Сибирского отделения Российской академии медицинских наук
Курсы повышения квалификации
  • 2009г - Повышение квалификации по специальности "Физиотерапия", Владивостокский Государственный медицинский университет
  • 2014г - Повышение квалификации по специальности "Физиотерапия", ФГБОУ ВО "Тихоокеанский Государственный медицинский университет"
  • 2015г - Присвоение первой квалификационной категории по специальности "Физиотерапия"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
1480 р
Вторичный приём взрослых
Физиотерапевт
990 р
