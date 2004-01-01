Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Воробьева Наталья Владимировна
6.0
0
Воробьева Наталья Владимировна
Физиотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
1990г - Владивостокский Государственный медицинский институт
1993г - Интернатура по специальности "Педиатрия" на базе Владивостокского Государственного медицинского института
2004г - Ординатура по специальности "Физиотерапия" на базе Сибирского отделения Российской академии медицинских наук
Курсы повышения квалификации
2009г - Повышение квалификации по специальности "Физиотерапия", Владивостокский Государственный медицинский университет
2014г - Повышение квалификации по специальности "Физиотерапия", ФГБОУ ВО "Тихоокеанский Государственный медицинский университет"
2015г - Присвоение первой квалификационной категории по специальности "Физиотерапия"
2019г - Повышение квалификации по специальности "Физиотерапия" с выдачей сертификата специалиста, ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский Государственный медицинский университет"
2020 г - Повышение квалификации по специальности "Физиотерапия", Центральная государственная медицинская академия
До 2025г - Сертификат по специальности "Физиотерапия" № 0377181045219
Еще 3
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
1480 р
Вторичный приём взрослых
Физиотерапевт
990 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Демченко
Ольга Юрьевна
Физиотерапевт
6.0
0
Записаться
Омельченко
Наталья Андреевна
Ревматолог
,
Физиотерапевт
6.6
2
Записаться
Литвинова
Ирина Ивановна
Физиотерапевт
6.2
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...