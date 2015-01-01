  1. Главная
Воробьева Галина Александровна
6.0
0

Воробьева Галина Александровна

Терапевт
Стаж 31 год / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Леонова, 21А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
