Воробьева Анна Андреевна
6.0
0

Воробьева Анна Андреевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 9 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ по специальностям «Медико-профилактическое дело», «Врач КДЛ»
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
0 отзывов

