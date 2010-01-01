Воробьев Вячеслав Леонидович
Стаж 13 лет
Врач рентгенэндоваскулярный хирург. Диагностические процедуры такие как, коронарография - основной вид деятельности, ангиография сосудов нижних конечностей, ангиография сосудов головного мозга и т.д. Лечебные вмешательства: стентирование коронарных сосудов (сосудов сердца) - основной вид деятельности, стентирование артерий нижних конечностей, эмболизация маточных артерий и многое другое.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Рентгенэндоваскулярный хирург
По запросу
Загрузка комментариев...