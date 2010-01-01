  1. Главная
Воробьев Вячеслав Леонидович
6.3
1

Воробьев Вячеслав Леонидович

Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
  • Клиническая ординатура по специальности "Сердечно-сосудистая хирургия", Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина, 2010-2012 гг.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", Новосибирский государственный медицинский университет, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сердечно-сосудистая хирургия", 2012 г.
  • Цикл повышения квалификации Euro PCR, Paris, 2013 г.
  • Школа по лёгочной гипертензии "Сложные вопросы диагностики и лечения пациентов с ЛГ", ФГУ РКНПК Росздрава, г. Москва, 2014 г.
Участие в ассоциациях
  • Всероссийская конференция "Эндоваскулярное лечение патологии экстра- и интракраниальных сосудов головного мозга", г. Екатеринбург, 2013 г.
  • Международная конференция "Использование современных антикоагулянтов у пациентов ОКС при ЧКВ", Кипр, Лимасол, 2014 г.
Опыт работы
  • Врач рентгенэндоваскулярный хирург, ГБУЗ ПККБ №1 города Владивостока, с 2012 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Рентгенэндоваскулярный хирург
По запросу
