Воробьев Сергей Викторович
6.0
0
Воробьев Сергей Викторович
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №4
ул. Алеутская, 38
Консультация взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
0 отзывов
