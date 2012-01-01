  1. Главная
Вонгай Зинаида Афанасьевна
6.0
0

Вонгай Зинаида Афанасьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1982 г.
Курсы повышения квалификации
  • Клиническая лабораторная диагностика, Сертификационный цикл, 2012 г.
Опыт работы
  • Врач клинической лабораторной диагностики, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
