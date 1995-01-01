Вольных Игорь Юрьевич
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Владеет всеми современными методами оперативного лечения в урологии, автор более 80 печатных работ, 5 изобретений и 4 рацпредложений, соавтор монографии.
Принимает каждый понедельник с 10 до 14 в порядке живой очереди бесплатно.
Принимает каждый понедельник с 10 до 14 в порядке живой очереди бесплатно.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Верхнепортовая, 25
Первичный приём взрослых
Онкоуролог
По запросу
Загрузка комментариев...