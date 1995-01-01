  1. Главная
Вольных Игорь Юрьевич
Вольных Игорь Юрьевич

Онкоуролог
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
  • Лечебный факультет, ВГМИ, 1993 г. окончания1993г - Владивостокский Государственный медицинский институт
  • 1995г - Ординатура по специальности "Урология" на базе Владивостокского Государственного медицинского университета
  • 1999г - Повышение квалификации по специальности "Урология и андрология", Медицинская академия постдипломного образования, г. Санкт-Петербург
  • 2004г - Повышение квалификации по специальности "Урология", Владивостокский Государственный медицинский университет
  • 2005г - Присвоение высшей квалификационной категории по специальности "Урология"
  • Врач-уролог, больница п. Восточный, 1994 - 2002 гг.
  • Врач-уролог, Отделенческая больница на ст. Владивосток, с 2002 г. по настоящее время
РЖД-Медицина
ул. Верхнепортовая, 25
Онкоуролог
