Вольных Игорь Юрьевич

1999г - Повышение квалификации по специальности "Урология и андрология", Медицинская академия постдипломного образования, г. Санкт-Петербург

2004г - Повышение квалификации по специальности "Урология", Владивостокский Государственный медицинский университет

2005г - Присвоение высшей квалификационной категории по специальности "Урология"