  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Волова Надежда Эдуардовна
Волова Надежда Эдуардовна
7.5
5

Волова Надежда Эдуардовна

Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
5 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи