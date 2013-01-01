Волова Надежда Эдуардовна

Проводит диагностику с последующим лечением воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций, передающихся половым путем, диагностику и лечение климактерического синдрома, заболеваний шейки матки, различных видов бесплодия, заболеваний, связанных с менструальным циклом и гормональными нарушениями. Проводит подготовку к планированию беременности, диагностику, наблюдение течения беременности на амбулаторном этапе, наблюдает за женщиной после родов и др. Проводит манипуляции и операции: оперативные гинекологические вмешательства на наружных половых органах методом радиоволновой хирургии аппаратом Сургитрон (лечение заболеваний шейки матки, удаление папиллом, кондилом, полипов и других образований половых органов), введение и извлечение внутриматочных контрацептивных систем, медикаментозное прерывание беременности, проводит биопсию и аспирационную биопсию эндометрия, выскабливание цервикального канала, конизацию шейки матки. Консультации по поводу оперативного лечения