Волошко Елена Петровна
6.0
0

Волошко Елена Петровна

Эндоскопист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Эндоскопия", 2014 г.
  • Сертификат "Оториноларингология", ВГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Флотская 4-я, 37/39
0 отзывов

