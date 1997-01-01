  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Волошина Елена Владимировна
Волошина Елена Владимировна
6.6
3

Волошина Елена Владимировна

Психолог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Новосибирский медицинский университет, Клиническая психология, 1997-2003 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Курс "Гештальт-терапия", РГПУ имени В.М. Бехтерева, 1998-1999 гг.
  • Курс "Эмоционально образная терапия"
  • Курс "Пескотерапия", ТГМУ, 2003 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Медицинский психолог, Владивостокский клинико-диагностический центр, Отделение профилактики, психотерапии и медико-социальной помощи
  • Медицинский психолог, Роддом №4 Центр психотерапии и медико-социальной помощи
  • Медицинский психолог, Детский доктор
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №4
ул. Алеутская, 38
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи