Волошина Елена Владимировна
6.6
3
Волошина Елена Владимировна
Психолог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
Новосибирский медицинский университет, Клиническая психология, 1997-2003 гг.
Курсы повышения квалификации
Курс "Гештальт-терапия", РГПУ имени В.М. Бехтерева, 1998-1999 гг.
Курс "Эмоционально образная терапия"
Курс "Пескотерапия", ТГМУ, 2003 г.
Курс "Сексуальные расстройства", ТГМУ, 2003 г.
Курс "Когнитивная психотерапия расстройств личности", ТГМУ, 2004 г.
"Психологическое консультирование в репродуктивном выборе", 2008 г.
"Перинатальная психология", г.Волгоград, 2014 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Медицинский психолог, Владивостокский клинико-диагностический центр, Отделение профилактики, психотерапии и медико-социальной помощи
Медицинский психолог, Роддом №4 Центр психотерапии и медико-социальной помощи
Медицинский психолог, Детский доктор
Медицинский психолог, Краевой перинатальный центр
Еще 1
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №4
ул. Алеутская, 38
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
3 отзыва
