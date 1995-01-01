  1. Главная
Волошенко Ольга Анатольевна
6.3
1

Волошенко Ольга Анатольевна

Кардиолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • 1993г - Владивостокский Государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело"
  • 1995г - Интернатура по специальности "Терапия" на базе Владивостокского медицинского университета
Курсы повышения квалификации
  • 1999г - Повышение квалификации по специальности "Кардиология", Владивостокский Государственный медицинский университет
  • 2005г - Повышение квалификации по специальности "Кардиология", Владивостокский Государственный медицинский университет
  • 2006г - Присвоение первой квалификационной категории по специальности "Кардиология"
Еще 9
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Верхнепортовая, 25
Первичный приём взрослых
Кардиолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1500 р
