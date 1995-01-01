Врачи
Волошенко Ольга Анатольевна
6.3
1
Волошенко Ольга Анатольевна
Кардиолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
1993г - Владивостокский Государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело"
1995г - Интернатура по специальности "Терапия" на базе Владивостокского медицинского университета
Курсы повышения квалификации
1999г - Повышение квалификации по специальности "Кардиология", Владивостокский Государственный медицинский университет
2005г - Повышение квалификации по специальности "Кардиология", Владивостокский Государственный медицинский университет
2006г - Присвоение первой квалификационной категории по специальности "Кардиология"
2008г - Профессиональная переподготовка по специальности "Кардиология", Владивостокский Государственный медицинский университет
2011г - Присвоение высшей квалификационной категории по специальности "Кардиология"
2012г - Профессиональная переподготовка по специальности "Ревматология", Владивостокский Государственный медицинский университет
2014г - Повышение квалификации по специальности "Кардиология", ФГБОУ ВО "Тихоокеанский Государственный медицинский университет"
2016г - Присвоение высшей квалификационной категории по специальности "Кардиология"
2018г - Повышение квалификации по специальности "Ревматология" с выдачей сертификата специалиста, ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский Государственный медицинский университет"
2019г - Повышение квалификации по специальности "Кардиология" с выдачей сертификата специалиста, ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский Государственный медицинский университет"
До 2029г - Аккредитация по специальности "Кардиология" № 7724 031672119
До 2028г - Периодическая аккредитация по специальности "Ревматология" № 7723 030703530
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Верхнепортовая, 25
Первичный приём взрослых
Кардиолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1500 р
1 отзыв
