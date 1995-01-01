Волошенко Ольга Анатольевна

1999г - Повышение квалификации по специальности "Кардиология", Владивостокский Государственный медицинский университет

2005г - Повышение квалификации по специальности "Кардиология", Владивостокский Государственный медицинский университет

2006г - Присвоение первой квалификационной категории по специальности "Кардиология"