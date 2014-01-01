Врачи
Волохотюк Сергей Дмитриевич
6.9
3
Волохотюк Сергей Дмитриевич
Стоматолог-терапевт
Стаж 9 лет
Информация о враче
Образование
ТГМУ, Стоматологический факультет, 2014 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Колот
пр-т Острякова, 1
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
