Володина Нэлли Васильевна
5.7
1
Володина Нэлли Васильевна
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Томский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1967 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Отоларингология", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
1 отзыв
Запись по телефону
