Володина Нэлли Васильевна
5.7
1

Володина Нэлли Васильевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Томский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1967 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Отоларингология", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
