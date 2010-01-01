Врачи
Волкова Ксения Анатольевна
5.7
1
Волкова Ксения Анатольевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет, г. Владивосток, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв
