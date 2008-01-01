  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Волков Сергей Ринатович
Волков Сергей Ринатович
6.0
2

Волков Сергей Ринатович

Нейрохирург
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-нейрохирург,Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи