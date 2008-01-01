Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Волков Сергей Ринатович
6.0
2
Волков Сергей Ринатович
Нейрохирург
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-нейрохирург,Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Галин
Юрий Михайлович
Нейрохирург
,
Зав. отделением
7.6
0
Записаться
Толокевич
Виталий Александрович
Нейрохирург
7.9
8
Записаться
Горбаренко
Родион Сергеевич
Нейрохирург
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...