Волков Александр Федорович
10
19
Волков Александр Федорович
Травматолог-ортопед
Стаж 28 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ по специальности «травматология и ортопедия»
Курсы повышения квалификации
Ярославль, «хирургия кисти и микрохирургия», 2008 г.
Хабаровск, «хирургия кисти», 2012 г.
Екатеринбург, «повреждения таза», 2012 г.
Москва, «малоинвазивные методы остеосинтеза переломов костей конечностей», 2012 г.
Ярославль, «Политравма, повреждения таза», 2013 г.
Новосибирск, «Эндопротезирование тазобедренного сустава», 2013 г.
Санкт-Петербург, «Артроскопия коленного сустава», 2014 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
19 отзывов
