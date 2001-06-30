Волгина Татьяна Львововна
Стаж 32 года / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Психотерапия при пограничных психических расстройствах (реакции на стресс, неврозы, страхи, панические атаки, компульсивное расстройство и т.п). Психокоррекция поведения, детско-родительских отношений. Медикаментозная терапия психических проблем (нарушения сна, повышенная нервозность и возбудимость, снижение когнитивных способностей, синдром навязчивых расстройств, тики и т.п.). Психологическое консультирование по проблемам здоровья, семейное консультированное, связанное с проблемами детско-родительских отношений
ул. Маковского, 7Б
