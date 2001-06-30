  1. Главная
Волгина Татьяна Львововна
Волгина Татьяна Львововна

Психиатр, Психолог, Психотерапевт
Стаж 32 года / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, диплом от 28.06.1986 "Педиатрия"
  • Интернатура Ирк.ГМИ удост. от 19.06.1987 "Педиатрия"
  • Аспирантура ВГМИ, кафедра наркологии, психотерапии, 1987-1991 гг., Диплом кандидата медицинских наук (специальность Психиатрия – «14.00.18») от 6.11.1991, ВАК при Совете Министров СССР, г.Москва
Еще 3
Курсы повышения квалификации
  • ГОУ ВПО ВГМУ, Диплом ПП от 10.06.2006, ПП «Психотерапия»
  • Ленинградский НИИ психоневрологический институт им.В.М.Бехтерева, г.Ленинград, удостоверение об усовершенствовании по Психотерапии, от 21.03.1989
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, свидетельство от 14.05.2013, ПК «Избранные вопросы психотерапии»
Еще 18
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
9 отзывов

