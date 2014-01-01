Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Волчкович Лариса Григорьевна
6.0
0
Волчкович Лариса Григорьевна
Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Санитарно-гигиенический факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Физиотерапия", 2014 г.
Сертификат "Физиотерапия", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Обухова
Ирина Анатольевна
Физиотерапевт
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Истифеева
Ольга Николаевна
Физиотерапевт
6.0
0
Записаться
Кантур
Татьяна Анатольевна
Физиотерапевт
7.9
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...