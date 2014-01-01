  1. Главная
Волчкович Лариса Григорьевна
Волчкович Лариса Григорьевна

Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Санитарно-гигиенический факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Физиотерапия", 2014 г.
  • Сертификат "Физиотерапия", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
