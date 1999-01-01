Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Водолацкая Ирина Анатольевна
6.0
0
Водолацкая Ирина Анатольевна
Фельдшер
Стаж 27 лет
Запись на ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Лесозаводское медицинское училище, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Лечебное дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
Фельдшер
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Черныгалова
Ольга Николаевна
Лаборант
,
Фельдшер
6.0
0
Записаться
Морозенко
Галина Сергеевна (запись на ЭКГ)
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
,
Фельдшер
6.0
0
Записаться
Басенко
Лариса Всеволодовна
Фельдшер
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...