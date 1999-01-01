  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Водолацкая Ирина Анатольевна
Водолацкая Ирина Анатольевна
6.0
0

Водолацкая Ирина Анатольевна

Фельдшер
Стаж 27 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Лесозаводское медицинское училище, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Лечебное дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
Фельдшер
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи