  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Власюк Ирина Степановна
Власюк Ирина Степановна
5.7
1

Власюк Ирина Степановна

Рентгенолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Лотос
ул. Гоголя, 41
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи