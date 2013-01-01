Врачи
Власенко Ирина Владимировна
Терапевт
Стаж 46 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Терапия", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 1А
Первичный приём взрослых
Терапевт
