Владыкина Дина Андреевна
6.0
0

Владыкина Дина Андреевна

Педиатр
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Неонатология, Общее усовершенствование, 2014 г.
Опыт работы
  • Врач-педиатр, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
