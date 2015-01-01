  1. Главная
Петрова Зинаида Владимировна
Петрова Зинаида Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат " Акушерство и гинекология", 2015 г.
Опыт работы
  • Врач акушер-гинеколог, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
СПИД-центр
ул. Борисенко, 50
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
