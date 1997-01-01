  1. Главная
Витрук Елена Анатольевна
6.0
0

Витрук Елена Анатольевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование: Анестезиология и реаниматология, Владивостокский базовый медицинский колледж, 2010 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
