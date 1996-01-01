  1. Главная
Виткина Светлана Исааковна
6.9
3

Виткина Светлана Исааковна

Врач ЛФК
Стаж 39 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, 1984-1990 гг.
  • АГМИ ФУВ г. Барнаул «ЛФК в системе медицинской реабилитации», 1992 г.
  • Алтайский государственный медицинский институт имени Ленинского комсомола «ЛФК в системе медицинской реабилитации», 1992 г.
Курсы повышения квалификации
  • ВГМУ по программе «Актуальные вопросы лечебной физкультуры и спорта», 1998 г.
  • ГОУ ВПО ВГМУ «Лечебная физкультура и спортивная медицина», 2004 г.
  • Владивостокский базовый медицинский колледж «Медицинский массаж усовершенствование», 2007 г.
Опыт работы
  • Врач отделения восстановительного лечения, детское медобъединение №2, 1991-1992 гг.
  • Врач по ЛФК, детская больница №2, 1992-2001 гг.
  • Врач по ЛФК медико – социального отделения, детская больница №2, 2001 – 2006 гг.
Адреса и стоимость приёма
Демос
ул. Круговая 2-я, 12
Первичный приём детей
Врач ЛФК
По запросу
3 отзыва

