
Виткина Светлана Исааковна
6.9
3
Виткина Светлана Исааковна
Врач ЛФК
Стаж 39 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, 1984-1990 гг.
АГМИ ФУВ г. Барнаул «ЛФК в системе медицинской реабилитации», 1992 г.
Алтайский государственный медицинский институт имени Ленинского комсомола «ЛФК в системе медицинской реабилитации», 1992 г.
Школа массажного искусства и ручных методов лечения «манус»-«Классический массаж с основами мануальной терапии», 1994 г.
Владивостокский базовый медицинский колледж «Медицинский массаж», 2001 г.
ВГМУ «Факультет последипломного профессионального образования-«Клинич.аллерг.и иммунология», 1996 г.
ВГМУ по программе «Актуальные проблемы мануальной медицины», 1999 г.
Еще 4
Курсы повышения квалификации
ВГМУ по программе «Актуальные вопросы лечебной физкультуры и спорта», 1998 г.
ГОУ ВПО ВГМУ «Лечебная физкультура и спортивная медицина», 2004 г.
Владивостокский базовый медицинский колледж «Медицинский массаж усовершенствование», 2007 г.
ВГМУ «Лечебная физкультура и спортивная медицина», 2009 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач отделения восстановительного лечения, детское медобъединение №2, 1991-1992 гг.
Врач по ЛФК, детская больница №2, 1992-2001 гг.
Врач по ЛФК медико – социального отделения, детская больница №2, 2001 – 2006 гг.
Врач по ЛФК, детская поликлиника №2, 2006 – 2010 гг.
Врач по ЛФК и спортивной медицине, медицинский центр « Демос», с 2010 г. – по настоящее время
Еще 2
Адреса и стоимость приёма
Демос
ул. Круговая 2-я, 12
Первичный приём детей
Врач ЛФК
По запросу
3 отзыва
Запись по телефону
