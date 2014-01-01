Висягина Маргарита Алексеевна
Стаж 10 лет
Диагностика, обследование, лечение пациентов с акне и постакне (ТСА-пилинг и плазматерапия)
Методики работы с локальными жировыми отложениями (Максимус, ЛПДЖ, мезонити)
Лазерные методики (фотоомоложение, лазерная коагуляция сосудов, лазерная эпиляция, лазерная шлифовка, лазерная депигментация). Электроэпиляция, мезотерапия, плазмалифтинг.
Криодеструкция и лазерное удаление бородавок. Перманентный макияж и микропигментация. Медицинская дермопигментация.
