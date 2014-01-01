  1. Главная
Висягина Маргарита Алексеевна
6.3
1

Висягина Маргарита Алексеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Лечебное дело, 2013 г. окончания
  • ТГМУ, Интернатура по специальности "Дерматовенерология", 2014 г. окончания
  • Российский университет дружбы народов, профессиональная переподготовка по специальности «Косметология», 2016г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Дерматовенерология", 2014г.
  • Сертификат "Косметология", 2016г.
Участие в ассоциациях
  • Участник социальной акции "День диагностики меланомы", 2014г. - по настоящее время
Опыт работы
  • Врач – дерматовенеролог- косметолог ООО "Профессорская клиника Юцковских", 2014г. – по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Профессорская клиника Юцковских
ул. Металлистов, 3
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
