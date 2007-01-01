  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Вишневская Анна Викторовна
Вишневская Анна Викторовна
6.6
2

Вишневская Анна Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, стоматологический факультет, 2007 г. окончания
  • Клиническая интернатура по специальности "Стоматология общей практики", ВГМУ, 2007-2008 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Стоматология терапевтическая", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач стоматолог-терапевт, стоматологическая клиника «George Dental Group», с 2007 г.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
George Group
пр-т Океанский, 41
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи