Вишневская Анна Викторовна
Стаж 16 лет
Проводит лечение кариеса зубов современными методами: по системе ICON, лазерная методика лечения, озонирование. Реставрационные работы композитными материалами, эндодонтическое лечение зубов, повторное лечение, лечение кист и гранулём, подготовка зубов под протезирование, устранение гиперчувствительности эмали.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
пр-т Океанский, 41
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Загрузка комментариев...