Вишневская Анна Николаевна
6.6
2
Вишневская Анна Николаевна
Хирург
Стаж 18 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-хирург, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
По запросу
2 отзыва
