Вишневская Анна Николаевна
6.6
2

Вишневская Анна Николаевна

Хирург
Стаж 18 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-хирург, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
