Виноградова Лариса Васильевна
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Проводит диагностику и лечение гастрита, язвы желудка, дисбактериоза, гепатита, диареи, панкреатита, эзофагита, метеоризма, колита, запора и других заболеваний желудочно-кишечного тракта, лечит простудные заболевания, заболевания бронхов и легких; заболевания сердечно-сосудистой системы, мочеполовой и т.д. Консультирует по вопросам диетического питания, лечения минеральными водами, санаторно-курортного лечения.Снимает и расшифровывает электрокардиограммы.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
Терапевт
По запросу
Загрузка комментариев...