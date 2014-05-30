  1. Главная
Виноградова Лариса Васильевна
6.6
4

Виноградова Лариса Васильевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ г. Владивосток, врач по специальности «Лечебное дело» от 20.02.1987 г.
  • ВГМУ, Диплом ПП от 2005 г. «Терапия» ГБОУ ВПО ТГМУ
  • Диплом ПП от 30.05.2014 г. «Гастроэнтерология» ГБОУ ВПО ТГМУ
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Принимает активное участие в проводимых в крае семинарах, конгрессах, научно-практических конференциях, в том числе с международным участием
  • Член Врачебной комиссии центра и председатель комиссии по освидетельствованию водителей транспортных средств
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
Терапевт
По запросу
