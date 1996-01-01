  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Виноградова Елена Викторовна
Виноградова Елена Викторовна
8.4
11

Виноградова Елена Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
11 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи