Виноградова Елена Викторовна
8.4
11
Виноградова Елена Викторовна
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
11 отзывов
Оставить отзыв
