Вилькот Наталья Львовна
6.0
0

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2012 г.
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Маммологический центр
ул. Калинина, 17В
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
