Вихорева Ирина Витальевна
6.3
1

Терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв

